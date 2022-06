Pierwsza od dziesięcioleci ustawa o "bezpieczeństwie broni" podpisana przez Bidena

"Dwupartyjny przełom"

Amerykańscy senatorzy przegłosowali ustawę dotyczącą ograniczenia dostępu do broni palnej, a tego samego dnia Sąd Najwyższy uchylił stuletnie prawo stanu Nowy Jork, które zabraniało noszenia broni poza domem bez specjalnego pozwolenia, co odzwierciedla rozbieżności między przechylającym się w stronę konserwatystów sądem a kontrolowanym przez demokratów Kongresem - komentuje w czwartek "New York Times".