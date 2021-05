Pielgrzymka łowicka na Jasną Górę. Pierwsza taka wyprawa w tym roku

W sobotę na Jasną Górę dotarła 366. Łowicka Piesza Pielgrzymka. To jedna z najstarszych pielgrzymek w Polsce - po raz pierwsze grupa pielgrzymów z Łowicza wyruszyła do sanktuarium w Częstochowie w 1656 roku. W tym roku jest to pierwsza zorganizowana piesza grupa, która tam dotarła. Według informacji podanych przez Biuro Prasowe Jasnej Góry, wyprawa odbywała się w formie sztafety. Wzięło w niej udział 25 osób, które maszerowały przez sześć dni.