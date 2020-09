"Piątka dla zwierząt". Jeden z posłów PiS się wyłamał. Teraz Bartłomiej Wróblewski tłumaczy dlaczego

W czwartek w Sejmie był procedowany projekt ustawy autorstwa PiS nazywany "Piątką dla zwierząt". Wprowadza ona m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz zbliżone do policyjnych uprawnienia dla interweniujących członków organizacji prozwierzęcych.

"Wprowadzają one znaczące ograniczenia konstytucyjnych wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do prywatności i wolności religijnej oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa" - czytamy w oświadczeniu Wróblewskiego.