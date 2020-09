"Piątka dla zwierząt" i czystki w PiS? Ryszard Terlecki zdradził konsekwencje

"Piątka dla zwierząt" podzieliła Zjednoczoną Prawicę, o czym na konferencji prasowej mówił przewodniczący klubu PiS. - W niedalekiej przeszłości były rządy mniejszościowe. Jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będziemy mogli przeprowadzać zmian, to niezbędne będzie pójście do przyspieszonych wyborów - mówił Ryszard Terlecki.

"Piątka dla zwierząt" podzieliła koalicję. Terlecki: Nieposłuszni posłowie zawieszeni

Jak dodał, w poniedziałek zbierze się kierownictwo PiS, które zdecyduje, co dalej z koalicją Zjednoczonej Prawicy. - Rozmowy z koalicjantami zostały zawieszone. Wymusiła to ich postawa. Do wyborów pójdziemy oczywiście sami - mówił Terlecki.