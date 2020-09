"Piątka dla zwierząt". Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowała nad nią całą noc

Posłowie pracowali przez całą noc. Do projektu ustawy zgłoszono kilkadziesiąt poprawek. Wyniki głosowania nad niektórymi z nich były zaskakujące.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy próbowali wnieść poprawki do projektu, m.in. odszkodowania dla hodowców, którzy będą musieli niemal z dnia na dzień zamknąć swoje fermy czy zakaz używania koni na trasie do Morskiego Oka. Upadły one w głosowaniu.