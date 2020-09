Piątka dla zwierząt. Posłowie zagłosowali ws. zakazu hodowli zwierząt futerkowych

Projekt nowelizacji uzyskał ponadpartyjny konsensus, choć aż 35 posłów z KP PiS było "przeciw". To m.in. Tadeusz Cymański, Jan Duda, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Jacek Ozdoba, Andrzej Sośnierz, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro.

Większość posłów Porozumienia wstrzymała się od głosu. To m.in. Kamil Bortniczuk, Marcin Ociepa, Michał Wypij. Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz nie wzięli udziału w głosowaniu.

Za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu było także 17 (na 30) posłów PSL oraz 10 (na 11) z koła Konfederacji. Prezes zdenerwowany", "Nie tak miało być", "Wyrzuć ich" - krzyczeli posłowie opozycji do Jarosława Kaczyńskiego po wieczornym głosowaniu.

Piątka dla zwierząt. Jacek Ozdoba: projekt wymaga dyskusji w kuluarach

Teraz propozycja PiS - razem z projektem Koalicji Obywatelskiej - trafi do komisji rolnictwa i wsi. Gremium musi niezwłocznie rozpatrzyć projekty, bowiem II czytanie zaplanowano na czwartek na 13:00. Co to oznacza? Że prawdopodobnie projekt nowelizacji trafi pod głosowanie w wieczornym bloku głosowań.