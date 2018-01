Piątek o dymisji Macierewicza: "W pałacu prezydenckim czytali moją książkę"

Antoni Macierewicz nie jest już szefem MON. Zapytaliśmy autora książki "Macierewicz i jego tajemnice" ujawniającej powiązania ministra z Rosją, czy jego publikacja mogła mieć na to wpływ. - Bez wątpienia - mówi Tomasz Piątek. Podkreśla też, że były już minister może jeszcze namieszać w polskiej polityce.

- Ważne jest to, jak teraz zareaguje jego zaplecze: ci ludzie związani z Rosją, od których przez lata i dziesięciolecia dostawał wsparcie, m.in. pieniądze. Zobaczymy, jak wpłynie na ich współpracę to, że on przestał pełnić ważne stanowisko. Chociaż to nie znaczy, że Macierewicz przestanie być dla nich cenny. Mogą się spełnić plotki, że zostanie marszałkiem Sejmu, a to byłoby jak splunięcie w twarz polskiej demokracji i parlamentaryzmowi - mówi Piątek.