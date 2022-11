Piąte wybory od 2019 roku w Izraelu mogą znów skończyć się patem

Radykalna prawica znana jest też z niechęci do niezależnego sądownictwa. Uważa, że jest ono uprzedzone do prawicowych Żydów, zwłaszcza osadników na Zachodnim Brzegu i nadmiernie chroni prawa arabskich obywateli Izraela i Palestyńczyków. Na agendzie skrajnie prawicowej koalicji znajduje się więc "reforma" sądów, mająca zwiększyć ich zależność od władzy polityków. Biorąc pod uwagę obecne kłopoty z prawem Netanjahu, nie jest to coś, co by szczególnie przeszkadzało liderowi Likudu.