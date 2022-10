Piąta kolumna Rosji. Misja Ławrowa w UE

Zarzut szpiegostwa dla Kremla

Tymczasem w sądzie miejskim w Sofii trwa proces sądowy przeciwko Malinowowi. We wrześniu 2019 r. prokuratorzy oskarżyli go o szpiegostwo na rzecz Rosji i zwolnili go za kaucją w wysokości 50 tys. lewów (25 tys. euro i 120 tys. zł). Według aktu oskarżenia Malinow wstąpił do zagranicznej organizacji w celu szpiegostwa i ujawniał bułgarskie tajemnice państwowe.