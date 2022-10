Reznikow o ryzyku ataku nuklearnego Rosji. "Sąsiad jest szalony"

Szef NATO: ewidentnie fałszywe preteksty

- Rosja nie może używać ewidentnie fałszywych pretekstów do dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do oskarżenia, jakoby Ukraina planowała użycie "brudnej bomby".