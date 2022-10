Rosjanie wciąż przekraczają fińską granicę. Tak obchodzą lukę w prawie

Fińska straż graniczna przekazała, że mimo rządowych ograniczeń dotyczących podróży, Rosjanie nadal mogą wjeżdżać do Finlandii. Dotyczy to przede wszystkim Rosjan, których celem podróży jest m.in. Dubaj, Cypr i Turcja, czyli państwa, które nie należą do strefy Schengen. Obywatel, który posiada ważną wizę bez problemu dotrze do nich przez fińską granicę.