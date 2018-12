Petru przeciwko wolnemu w Wigilię. Polityk goni Polaków do pracy, sam jako poseł się nie przemęcza

- Kto nie chce pracować, może wziąć wolne. Dobrobyt nie bierze się z dni wolnych, tylko z pracy - tak Ryszard Petru komentuje najnowszą propozycję PSL, by od 2019 r. Wigilia i Wielki Piątek były dniami ustawowo wolnymi od pracy. Były lider Nowoczesnej w pracy w Sejmie zdecydowanie się nie przemęcza. Sprawdziliśmy jego aktywność poselską.

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy ustanawiającej nowe dni wolne od pracy. Posłowie partii Władysława Kosiniaka-Kamysza chcą, by od stycznia 2019 roku dniami wolnymi od pracy były dodatkowo Wigilia i Wielki Piątek.

W uzasadnieniu wprowadzenia Wigilii jako dnia wolnego od pracy pomysłodawcy zauważyli, że wiele krajów wprowadziło takie postanowienie. W Wigilię nie pracuje się w Danii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Irlandii oraz na Cyprze, Słowacji i Węgrzech. Dodatkowo twórcy projektu zaznaczają, że wielu Polaków 24 grudnia pracuje krócej lub w ogóle nie przychodzi do pracy. Istotnym argumentem jest również wskazanie, że w naszej kulturze Wigilia jest ważnym i rodzinnym świętem, podczas którego rodziny przygotowują się do wieczornej kolacji.

Wielki Piątek jest z kolei dniem wolnym w Austrii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Słowacji i Szwecji, a także na Cyprze i Malcie. Dodatkowo posłowie PSL zaznaczają, że dla wielu Polaków jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, a przecież zdecydowana większość naszego społeczeństwa to ludzie wierzący.

Już w pażdzierniku, gdy PiS forsowało dzień wolny 12 listopada (jednorazowo, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości), były szef Nowoczesnej powtarzał: "Tylko z pracy jest dochód, a nie ze świętowania". - W Polsce mamy 13 dni świątecznych wolnych od pracy. To jeden z niechlubnych rekordów unijnych. Pomysł z 12 listopada jako wolnym od pracy to działanie na niekorzyść naszej gospodarki - przekonywał.

- Radziłbym panu Ryszardowi nie sugerować, że w związku z tym, że Polacy chcą więcej dni wolnych, to są leniami. Chyba że pan Ryszard ma jakieś własne, prywatne doświadczenia w tym temacie - ironizuje w rozmowie z WP Jakub Stefaniak, rzecznik PSL. I dodaje już zupełnie poważnie: - Według wszystkich dostępnych statytyk i badań, Polacy są zawsze w czołówce najbardziej zapracowanych narodów.

Z kolei Mieczysław Kasprzak, poseł PSL odpowiedzialny za projekt, przyznaje, że w wyjątkowe świąteczne dni wydajność w polskich firmach i tak spada, gdyż pracownicy albo decydują się na urlopy, albo załatwiają tylko najpilniejsze sprawy i idą do domu. - Wprowadzenie nowych świąt byłoby więc unormowaniem prawnym istniejącego obyczaju - tłumaczy polityk.

Petru nie przemęcza się w Sejmie

Ale skoro praca równa się dobrobyt, to jak to się ma do aktywności zawodowej Ryszarda Petru? Sprawdziliśmy.