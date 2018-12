Wigilia wolna od pracy? Szansa na to już w przyszłym roku

Wolna Wigilia i Wielki Piątek już w 2019 roku. Projekt ustawy trafił właśnie do sejmu. Jeżeli zostanie przyjęty lista dni wolnych od pracy wydłuży się do 15.

Wolna Wigilia i Wielki Piątek - projekt ustawy

Wolna Wigilia to marzenie wielu Polaków. Niestety obecne prawo nie reguluje tego dnia, jako dnia wolnego od pracy. Podobnie jest również z Wielkim Piątkiem. Jednak szansa na zmianę obecnego prawa jest spora. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy stworzony dzięki współpracy PSL i UED, na mocy której Polacy dostali by wolną w Wigilię oraz Wielki Piątek.