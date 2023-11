Perfidny ruch Putina. Wziął na celownik żony zmobilizowanych

Rosyjskie kobiety apelują do władz

Jak wynika z ustaleń mediów, na celowniku władz znalazła się też grupa "Put domoj" (Droga do domu). To czat w Telegramie, w którym kontaktują się bliscy zmobilizowanych (w "częściowej mobilizacji" ogłoszonej we wrześniu ub. roku). Według Meduzy ma on ok. 11 tys. uczestników i istnieje od sierpnia br.