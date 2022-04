Pentagon: Rosja wycofuje wojska z Mariupola

Zażarta obrona Mariupola, choć była okupiona krwią wojskowych i cywilów, wiązała jednak do tej pory znaczną liczbę rosyjskich żołnierzy. Eksperci twierdzili, że zaangażowanych w zdobycie miasta było nawet ok. 10 grup batalionowych. To osłabiało możliwości działania Rosjan w innych miejscach.