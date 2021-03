Pełnomocnik Tuleyi wnioskuje o przywrócenie go do pracy. "To bezprawne uniemożliwianie wykonania zawodu"

Do wydziału pracy Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął w poniedziałek wniosek dotyczący nakazania dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania. "Każdy dzień zwłoki w przywróceniu pana sędziego Igora Tuleyi do orzekania pogłębia strach oraz poczucie niepewności innych sędziów" - czytamy we wniosku.

