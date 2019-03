Pełnia Robaczego Księżyca 2019 - sprawdź, kiedy oglądać Księżyc w ostatniej, zimowej pełni

Pełnia Robaczego Księżyca 2019: Ostatnia zimowa pełnia zbliża się wielkimi krokami. W czwartek, 21 marca będziemy podziwiać Księżyc w ostatniej, zimowej pełni.

Pełnia Robaczego Księżyca 2019 – kiedy oglądać księżyc w ostatniej zimowej pełni?

Pełnia Robaczego Księżyca uznawana jest za ostatnią pełnię zimową lub pierwszą pełnię wiosenną. Zjawisko nastąpi już we czwartek, 21 marca 2019, czyli w pierwszym dni kalendarzowej wiosny około godziny 2.43. Pełnię Robaczego Księżyca nazwali w ten sposób rdzenni Amerykanie. Zaobserwowali, że wraz ze wzrostem temperatury, na rozmokniętą ziemię wypełzają robaki i dżdżownice. Warto jednak zaznaczyć, że tę samą pełnię inne plemiona nazywały Pełnią Klonowego Księżyca, gdyż to właśnie na przełomie wiosny oraz zimy w klonach zaczynał pojawiać się sok.

Pełnia Robaczego Księżyca – jakie gwiazdozbiory najlepiej oglądać wiosną?

Wiosną 2019 wystąpią bardzo dobre warunki do obserwacji planet. Przez cały ten okres dobrze widoczny będzie Mars, którego zachody aż do końca maja nastąpią dopiero przed samą północą. Coraz łatwiej będzie również dostrzec największą planetę Układu Słonecznego, jaką jest Jowisz. Na początku na nocnym niebie zobaczymy go po północy, ale od maja zacznie wchodzić wcześniej, by na końcu wiosny pojawić się na równo z zachodem Słońca. Podobna sytuacja będzie dotyczyć Saturna. Przez większą część wiosny przed wschodem Słońca możemy zobaczyć Merkurego, choć zdecydowanie lepszy moment do jego obserwacji nastąpi w czerwcu. Najjaśniejszą, zwaną również Gwiazdą Poranną, planetę Wenus, dostrzeżemy bez większych problemów przez praktycznie całą wiosnę. W tym okresie będziemy mogli podziwiać także gwiazdozbiory Panny, Lwa i Wolarza. Każdy z nich zawiera jasną gwiazdę, a razem tworzą tzw. Trójkąt Wiosenny. Na początku wiosny na nocnym niebie możemy obserwować także Oriona i najjaśniejszą gwiazdę Syriusz.