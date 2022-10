Pędził 195 km/h mimo potrójnego zakazu prowadzenia. Grozi mu gigantyczny mandat

W Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie) policja zatrzymała pirata drogowego, który w terenie zabudowanym pędził z prędkością 195 km/h. 35-latek nie posiadał uprawnień do kierowania, a co więcej, miał orzeczony trzykrotny zakaz prowadzenia. Teraz grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych.