Nietypowa interwencja policji. 8-miesięczne dziecko wymagało pomocy

Niespodziewana prośba kierowcy

Policjanci z Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim pełnili służbę w miejscowości Brzeźnica Leśna, gdy przy ich radiowozie zatrzymał się kierowca volkswagena. Miał on nietypową prośbę do funkcjonariuszy. Poprosił ich o pomoc przy jak najszybszym dotarciu do Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Powodem tej prośby miał być zagrażający życiu stan zdrowia przewożonego w samochodzie ośmiomiesięcznego dziecka. Według relacji rodziców dziecko doznało nieszczęśliwego wypadku.