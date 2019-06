Pedofilia w Kościele. Gdańska prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku odmawia wszczęcia śledztwa ws. przypadków tuszowania pedofilii w gdańskiej archidiecezji. Domagała się tego działaczka partii Razem Anna Górska, która złożyła zawiadomienie. Podstawą był m.in. dokument braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".

Podstawą dokument i raport KEP

Zawiadomienie do gdańskich śledczych wpłynęło 16 maja. "Ogromna liczba przestępstw pedofilskich (minimum 56%), o których wiedzą władze kościelne, co same przyznały, nie została przez urzędników kościelnych zgłoszona organom ścigania" - pisała we wniosku Anna Górska, powołując się na raport Konferencji Episkopatu Polski.