Poseł PiS szczerze o Nawrockim. "Nie miał z tym do czynienia"

W niedzielę w Krakowie PiS ogłosił, że w zbliżających się wyborach prezydenckich będzie popierał kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego . - Jestem gotowy do tego, żeby reprezentować wszystkich Polaków - mówił.

Nawrocki wygłosił przemówienie, które jednak, według wielu komentatorów, nie było udane. Wskazywali np. na to, że kandydat PiS czytał z kartki.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki to "kandydaci wagi ciężkiej". Przyznał jednak, że debiut Nawrockiego jako kandydata na prezydenta nie należał do zbyt udanych.

- Są uwagi, że posługiwał się tekstem pisanym czasami, ale po raz pierwszy mówił publicznie o rzeczach, z którymi do tej pory nie miał do czynienia. Nie miał do czynienia z finansami publicznymi, z gospodarką, z bezpieczeństwem, wojskowością itd. - przyznał z rozbrajającą szczerością polityk PiS.