Kłótnia o pieniądze w "rodzinie PiS". Fala komentarzy. "Paradne"

Powiązana z PiS Telewizja Republika po zmianie władzy zaczęła gorąco apelować do swoich widzów o wpłaty, które pomogą w budowaniu medium. Część reklamodawców bowiem wycofała swoje poparcie dla prawicowej telewizji, które notuje obecnie swoje historyczne rekordy oglądalności.

Na nieszczęście telewizji, PiS utraciło część subwencji wyborczej. W związku z tym politycy partii zaczęli zachęcać wyborców do wpłat na partię. Telewizja Republika, najwyraźniej uznając, że większość nie będzie wpłacała na obie inicjatywy, tylko wybierze jedną z nich, postanowiła zignorować wezwania PiS.

Zdarzało się nawet, że telewizja nie pokazywała konferencji z politykami proszącymi o wpłaty , a zamiast tego emitowali własny spot zachęcający do wspierania medium, o czym pisaliśmy w Wirtualnej Polsce.

Postawa mediów Tomasza Sakiewicza rozzłościła w pewnym momencie samego prezesa PiS. W trakcie jednej z konferencji prasowych Jarosław Kaczyński wezwał , "żeby wszyscy, którzy zbierają pieniądze zdali sobie sprawę, że te wybory prezydenckie są najważniejsze i dużo ważniejsze , niż różne, skądinąd istotne i popierane przez nas przedsięwzięcia odnoszące się do różnego rodzaju instytucji".

Na sytuację uwagę zwróciła posłanka PiS Joanna Lichocka. W trakcie wywiadu w Telewizji Republika zaapelowała do widzów. - Żeby Karol Nawrocki mógł być prezydentem, do tego są potrzebne pieniądze na kampanię - powiedziała.

- Pani poseł, proszę się nie gniewać, ale Telewizja Republika jest rzeczywiście niezależna i pokazuje, co chce - odpowiedział jej dziennikarz. Lichocka z kolei obruszyła się, że "tu chodzi o sprawy Polski". - I dlatego, proszę państwa, apeluję, w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość, te konta, które będą przeznaczone na kampanię prezydencką Karola Nawrockiego - mówiła.

- Jeżeli wygra Trzaskowski, to Telewizji Republiki do końca przyszłego roku może nie być - straszyła posłanka.

"Joanna Lichocka apeluje do widzów Telewizji Republika o wpłaty na Prawo i Sprawiedliwość, stawiając partię powyżej telewizji. Kłótnia w rodzinie o pieniądze" - napisał analityk Radosław Karbowski.

"Wg posłanki PiS, telewizja ma zbierać datki na rzecz... kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Oczekiwania Joanny Lichockiej jasno pokazują, jak PiS traktuje media i w jakiej pozycji stawia nawet TV Republikę. Z demokracją i wolnymi mediami nie ma to nic wspólnego" - napisał dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

"Hahaha. Trzeba po prostu kupić oświetlenie mobilne. Na co dzień będzie służyło stacji i po prostu będzie użyczane na imprezy Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie z telebimami - na co dzień w Republice, ale użyczane PiS-owi. No i etat dla pani Sobolewskiej, która tym zarządzi" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.