Nieoczekiwane starcie. TV Republika vs PiS. Poszło o kasę

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaapelowała na antenie TV Republika, by widzowie, zamiast wpłacać pieniądze na konto tej stacji, przelewali je konto PiS. Zareagował prowadzący program Adrian Klarenbach, a później naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz.

Posłanka PiS Joanna Lichocka dyskutowała w studiu TV Republika z prowadzącym program Adrianem Klarenbachem o niedzielnej konwencji PiS i prezentacji obywatelskiego kandydata do wyborów prezydenckich Karola Nawrockiego. Nagle zwróciła się do widzów programu, by wpłacali pieniądze na konto PiS.

- Żeby Karol Nawrocki mógł być prezydentem, do tego są potrzebne pieniądze na kampanię - tłumaczyła Lichocka.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

To nie wszystko, zwróciła się także do prowadzącego program. - Ja szczerzę się dziwię, że TV Republika pokazuje tylko konto swoje, a nie informuje o tej wielkiej zbiórce, która powinna nastąpić, by wygrał kandydat obywatelski... - mówiła posłanka PiS.

Natychmiast zareagował prowadzący program, przypominając Lichockiej, że "TV Republika to telewizja niezależna".

- Pani poseł, proszę się nie gniewać, ale Telewizja Republika jest rzeczywiście niezależna i pokazuje, co chce - stwierdził.

Sakiewicz gani PiS. "Republika to jest skarb, który prawa strona dostała za darmo"

- Wiem, ale tu chodzi o sprawy Polski i też kwestie przyszłości istnienia Telewizji Republika. Ja wiem, że będziecie mnie tu zakrzykiwać, ale to jest naprawdę sprawa racji stanu. I dlatego, proszę państwa, apeluję, w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość, te konta, które będą przeznaczone na kampanię prezydencką Karola Nawrockiego - odparła Lichocka.

Chwilę później gościem Klarenbacha był prezes i redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz.

- Po prawej stronie są różni ludzie, którzy sądzą, że tylko ze względu na to, że są piękni, będą ich ludzie popierać - stwierdził Sakiewicz. - Republika to jest skarb, który prawa strona dostała za darmo, bo bardzo niewiele w tej sprawie zrobiono, a nawet czasem bardzo przeszkadzano. Jeśli ktoś nie potrafi docenić tego skarbu, to jest po prostu niewiarygodnie głupi. Po prostu powinien zająć się czymś innym niż polityką - dodał.

Ganił też PiS, że przez 8 lat rządów "swoich mediów nie wybudowało".

- Coś czuję, że znowu nasza rozmowa będzie analizowana na Nowogrodzkiej - stwierdził red. Klarenbach.

- I bardzo dobrze, na to liczę - przyznał red. Sakiewicz.