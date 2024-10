Czabański odwołany z RMN. "Stracono blisko rok"

"Dziś w Sejmie jasno postawiłem sprawę. Gdzie była Rada Mediów Narodowych i jej przewodniczący Krzysztof Czabański, kiedy przez ponad dwa lata w mediach publicznych nie było miejsca dla Konfederacji? To jaskrawe naruszenie zasad pluralizmu i demokracji! Najchętniej zapraszano radykalną Lewicę, a nas - uczciwą konkurencję -ignorowano. Twarzą tych działań był Pan Czabański, a Rada Mediów Narodowych to niekonstytucyjne ciało, które uczestniczyło w łamaniu prawa. Czas, by odpowiedzialni za te działania ponieśli konsekwencje!" - napisał natomiast Przemysław Wipler z Konfederacji.