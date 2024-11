NATO: Rosyjska armia większa niż 2 lata temu. "Mieliśmy umowę z Putinem"

- Jeśli możemy zapewnić, że wszystkie kluczowe usługi i towary zostaną dostarczone bez względu na wszystko, to jest to kluczowa część naszego odstraszania - podkreślił na spotkaniu w European Policy Centre. - Myśleliśmy, że mamy umowę z Gazpromem, ale tak naprawdę mieliśmy umowę z panem Putinem. I to samo dotyczy infrastruktury i towarów należących do Chin. Tak naprawdę mamy umowę z (prezydentem Chin) Xi (Jinpingiem) - ocenił Bauer.