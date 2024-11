Kolejne kłopoty Macierewicza? Zawiadomienie już w prokuraturze

- Tak, trafiło, rozmawiałem dziś z gen Stróżykiem, który poinformował mnie, że wysłał zawiadomienie do Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka. To jest zawiadomienie dotyczące tego, co było wskazane przy ogłoszeniu raportu komisji, czyli art 129 kk. Konkretnie, o historie, która była tytułowana "akcja Karkonosze". Chodziło o zakup wspólnie z innymi państwami samolotu, który służy do tankowania w powietrzu, co decyzją pana Macierewicza zostało ucięte - wyjaśnił minister.