"Tylko nie mów nikomu". Prokuratura wszczyna postępowanie ws. gwałtu

W połowie czerwca kielecka prokuratura wszczęła śledztwo ws. zgwałcenia dziewczynki przez księdza. Postępowanie ma związek z dokumentem braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Kuria udostępniła dokumenty potrzebne śledczym - donosi TOK FM.

- Wiem, że prokuratura z Kielc skontaktowała się z Anną Misiewicz, to jest bohaterka, od której zaczyna się film. Wiem, że była przesłuchana, dostałem SMS od Ani, że dowiedziała się, że pani prokurator wszczęła śledztwo w jej sprawie - mówił na antenie TOK FM Tomasz Sekielski. Dziennikarz przyznał, że jak do tej pory śledczy nie kontaktowali się z nim.

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza" śledztwo toczy się na podstawie art. 197 Kodeksu karnego. Według niego "kto przemocą, groźbą lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". Według dziennika postępowanie rozpoczęło się 11 czerwca po "doniesieniach medialnych". Kielecka prokuratura, powołując się na dobro śledztwa, nie ujawnia dodatkowych informacji.

"Tylko nie mów nikomu" wielkim sukcesem

"Tylko nie mów nikomu" autorstwa braci Sekielskich zanotował 22 milionów wyświetleń po niecałym miesiącu od jego premiery na YouTubie. Film opublikowano za darmo, a jedynym źródłem dofinansowania była zbiórka pieniędzy na serwisie Patronite.pl. Film zmusił do reakcji przywódców polskiego Kościoła i liderów największych partii politycznych.

Twórcy dokumentu zapowiedzieli kontynuację "Tylko nie mów nikomu". - Kolejny film dotyczący przestępstw seksualnych duchownych zostanie wyemitowany jesienią. Mówiłem o tym, że będzie to październik, ale być może będzie to listopad, bo nie zamierzamy się spieszyć. Pewnie zakończymy to trzecią częścią jesienią 2020 roku - przyznał na Facebooku Tomasz Sekielski.