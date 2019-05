"Tylko nie mów nikomu". Ofiara nie wierzy w przeprosiny abpa Głodzia

- Nie uważam, żeby te przeprosiny były szczere - komentuje słowa abp Sławoja Leszka Głodzia dla Onetu Marek Mielewczyk. Mężczyzna jest ofiarą księdza pedofila. Wystąpił w głośnym dokumencie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu".

W szczerość słów duchownego nie wierzy Marek Mielewczyk. - Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, czytając te przeprosiny, to pytanie: dlaczego to tak długo trwało? Dlaczego arcybiskup nie mógł wypowiedzieć tych słów wcześniej? - stwierdza w rozmowie z Onetem ofiara. Mężczyzna mówi także, że w poniedziałek był przed domem arcybiskupa, gdzie grupa osób wyświetliła dokument "Tylko nie mów nikomu" na fasadzie rezydencji duchownego.

- Głódź nie zdobył się wówczas na to, by do nas wyjść. By przeprosić za swoje słowa. Dopiero po trzech dniach arcybiskup wydaje oświadczenie. Trzy dni to bardzo dużo mojego cierpienia - wyznaje Mielewczyk.