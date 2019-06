Komisja ds. pedofilii w Kościele? Prymas Polski zabrał głos

"Jeśli taka komisja powstanie, będziemy się zastanawiać, jak z nią współpracować" - zapewnił prymas Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony małoletnich, pytany o plany utworzenia państwowej komisji ds. badania przypadków pedofilii. Jak podkreślił, "ma obawy, czy taka komisja nie zostałaby upolityczniona".

Słowa abp Polaka padły w rozmowie z portalem interia.pl. - Papież Franciszek dał nam w swoim najnowszym motu proprio narzędzia do sprawdzania, czy procesy kanoniczne są dobrze prowadzone. W tym pokładam nadzieję na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości - zaznaczył.

Pytany, czy możliwe jest, żeby taka komisja uzyskała uprawnienia do wglądu w kościelne archiwa, odparł: "Komisja musiałaby postępować zgodnie z prawem polskim, ale jeśli miałaby zająć się sprawami Kościoła, powinna też znać i szanować normy prawa kanonicznego".

"Przypominam, że zgodnie z konstytucją i konkordatem w relacjach państwo-Kościół obowiązuje podwójna zasada: autonomii i współpracy. Na dzień dzisiejszy akta związane z procesami kanonicznymi zarezerwowanymi Stolicy Apostolskiej podlegają sekretowi papieskiemu, więc komisja musiałaby zwrócić się do Watykanu o zgodę i ją uzyskać. Bez takiego upoważnienia żaden polski biskup nie mógłby wydać komisji dokumentów procesowych w tych sprawach" - wyjaśnił prymas Polski.

- Nie mamy z jego strony sygnałów, że przyjeżdża w celu rozliczenia. W czwartek arcybiskupa Sciclunę na audiencji w Watykanie przyjął papież Franciszek. Nie wiem, czy rozmawiali też o tym, że abp Scicluna jedzie do Polski, o sytuacji, która jest w Polsce, o tym, w jakim celu do nas przyjeżdża. Ani papież Franciszek, ani arcybiskup Scicluna do tej pory nie informowali nas o innym celu wizyty niż formacja biskupów oraz delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży - powiedział abp Polak.