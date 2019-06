Paweł Wojtunik: służby śledcze państwa nie działają ws. Falenty

tak się kończy robienie bohatera ze sprawcy - mówi Paweł Wojtunik, były szef CBA, komentując kontrowersje wokół "szantażu" Marka Falenty wobec polityków PiS. Wojtunik zwraca uwagę na bierną postawę służb w tej sprawie.

Były szef CBA Paweł Wojtunik (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

- Prokuratura jest dzisiaj kontrolowana przez polityka. Takie postępowanie może mieć miejsce tylko jeśli ośrodek Zbigniwa Ziobry pójdzie na wojnę z ośrodkiem Mateusza Morawieckiego - mówił Paweł Wojtunik na antenie Polsat News, pytany o rzetelne wyjaśnienie sprawy taśm.

Wojtunik ocenił, że służby śledcze państwa nie działają w tej sprawie właściwie. Jego zdaniem groźby Falenty musiały wywołać popłoch w służbach.

- Często jest tak w skomplikowanych sprawach, że prawda leży pośrodku. Dziś to ludzie władzy, którzy są wymienieni są w liście Marka Falenty do prezydenta mają wszelkie instrumenty i możliwości, by tę sprawę wyjaśniać- powiedział były szef CBA.

- Tak zawsze kończą się sytuacje, kiedy ze sprawców robi się bohaterów, a z ofiar - sprawców przestępstw. Tak zrobiono z nami w tej sprawie - powiedział.

- Mówię to jako doświadczony policjant - zaznaczył.

Wyobrażam sobie, co dzieje się w głowie premiera

- Oczywistym jest, że rządzący bagatelizują to, co mówi Falenta, bo jest to dla nich niewygodne. Jest wiele takich elementów, które mogą być dla obecnej władzy niewygodne - mówił Wojtunik.

Były szef CBA nawiązał również do nagrań jego rozmów, które podsłuchiwano. - Bycie podsłuchanym, czekanie na publikacje swojego nagrania, nie jest miłe. Ja to przeżyłem. Wyobrażam sobie, co dzieje się w głowie premiera Morawieckiego i innych podsłuchanych osób - stwierdził.

Zawiadomienie nadal w sądzie

Tymczasem "Rzeczpospolita" informuje o kolejnych przeszodach w wyjaśnieniu sprawy gróźb Falenty z listu do prezydenta Andrzeja Dudy. Jak się okazuje zawiadomienie o możliwości przestępstwa - chodzi także o rzekomo obiecywanych skazanemu przedsiębiorcy przez PiS korzyści - już przygotowano, ale wciąż nie opuściło ono sądu.

Dokument utknął na biurku prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner. Dziennikarzom :"Rz" nie udało się z nią skontaktować.

Wniosek do Prokuratury Krajowej o zbadanie listu przesłanego przez Marka Falentę złożyła natomiast Kancelaria Prezydenta.