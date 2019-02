Paweł Kukiz o Donaldzie Tusku. "Jest słabiutki i malutki"

Lider Kukiz'15 nie czeka na powrót przewodniczącego RE do polskiej polityki. Według Pawła Kukiza Grzegorz Schetyna "jest bardzo wzmocniony i zbudował byłemu premierowi Platformę" - mówił w Gościu Wiadomości.

Paweł Kukiz odniósł się do sojuszy zawiązywanych w ramach Koalicji Europejskiej. - Oni wszyscy idą ramię w ramię nie po dobro ojczyzny, ale po pieniądze i wysokie emerytury . Zamknął się ten układ z Okrągłego Stołu 30 lat temu i wrócił do punktu wyjścia . Bardzo różni są przecież programowo, więc widać, że nie programy są tutaj ważne - mówił lider Kukiz'15 na antenie TVP Info.

Polityk nie skupia się na ewentualnym powrocie przewodniczącego Rady Europy do krajowej polityki. - Po rozmowach u Sowy Angela Merkel sprowadziła go do siebie. Mnie nie interesuje czy Donald Tusk wróci do Polski czy nie - tłumaczył. - Tusk jest w tej chwili słabiutki i malutki. Grzegorz Schetyna jest bardzo wzmocniony i zbudował byłemu premierowi Platformę. Jest wybitny w zakresie intryg i knucia - dodał.