Paweł Juszczyszyn wraca do orzekania. Jest decyzja Izby Dyscyplinarnej

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła decyzję ws. Pawła Juszczyszyna. Sędzia był zawieszony w swoich obowiązkach na miesiąc. Teraz może wrócić do orzekania.

Decyzja Izby oznacza, że Paweł Juszczyszyn może wrócić do orzekania. Został on zawieszony do 29 listopada przez swojego przełożonego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego.