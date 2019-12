Izba Dyscyplinarna SN zajmuje się sprawą sędziego Juszczyszyna. "To nie jest posiedzenie sądu"

Izba Dyscyplinarna SN zajęła się w poniedziałek sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna. Ma zdecydować o przedłużeniu lub zniesieniu nałożonego na niego zawieszenia w orzekaniu. Tymczasem, według orzeczenia Izby Pracy SN, Izba dyscyplinarna sądem nie jest. - Spotkanie, które się dzisiaj odbywa, nie jest posiedzeniem sądu - twierdzą pełnomocnicy sędziego. Sędzia Juszczyszyn na posiedzeniu się nie pojawił.

Izba Dyscyplinarna SN zebrała się, by zdecydować o przedłużeniu lub zniesieniu zawieszenia w orzekaniu, które zostało nałożone na sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony do 29 grudnia przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego.

Sędzia Paweł Juszczyszyn na posiedzeniu Izby się nie pojawił. Jego pełnomocnicy na salę nie weszli. - To nie jest sąd więc nie możemy legitymizować tego co dzieje się za tymi drzwiami - mówili.

- To jest język kpin, język drwin, nie chcemy takiego języka używać - odparł mec. Mikołaj Pietrzak, jeden z pełnomocników sędziego Juszczyszyna - Spotkanie, które dzisiaj się odbywa, nie jest posiedzeniem sądu. To gremium nie jest niezależne od władzy wykonawczej, a skoro nie jest niezależne, to nie jest sądem w rozumieniu konstytucji. To nie jest sąd - podkreślił.