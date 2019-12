Zbigniew Ziobro o Juszczyszynie: stawia się ponad prawem

Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn oświadczył, że nie stawił się w Izbie Dyscyplinarnej SN, która miała zająć się jego sprawą, gdyż jej "nie uznaje". Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostro zareagował na jego słowa.

- Jeżeli ktoś nie uznaje sądu, który funkcjonuje jako sąd w Polsce za sąd, to stawia się ponad prawem. Na to żaden system nie może pozwolić. Fakt, że ktoś jest sędzią, nie znaczy, że jest "nadobywatelem". Każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami. Dotyczy to też sędziego Juszczyszyna - oświadczył Ziobro podczas konferencji prasowej.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu po tym, gdy jako delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zrobił to, rozpoznając apelację w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Po tej decyzji minister sprawiedliwości natychmiast cofnął Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego.