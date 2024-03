Patryk Jaki ruszył do ataku. Był "ustalony z dinozaurami Kaczyńskiego"?

Do tarć dochodzi nie tylko w łonie koalicji rządowej, ale także w obozie Zjednoczonej Prawicy. W trakcie piątkowego spotkania otwartego w Pabianicach Patryk Jaki publicznie rozliczał polityków PiS m.in. z niewłaściwego jego zdaniem podejścia do Unii Europejskiej. Dostało się m.in. byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i prezydentowi Andrzejowi Dudzie. - W co gra Patryk Jaki? - z takim pytaniem Patryk Michalski zwrócił się do gościa programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce, posła Nowej Lewicy Tomasza Treli. - Środowisko Suwerennej Polski walczy dzisiaj o miejsca na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dlatego Patryk Jaki wyprowadza jednoznaczny cios w ludzi Mateusza Morawieckiego i samego Morawieckiego. On nie krytykuje PiS, tylko personalnie byłego premiera i jego najbliższych współpracowników. Ja bym łączył to z takimi politycznymi doniesieniami, że Mateusz Morawiecki wraz z obozem Andrzeja Dudy może myśleć o założeniu partii politycznej - odparł poseł Nowej Lewicy. - Słyszę o tym, w kuluarach sejmowych, że ludzie Mateusza Morawieckiego często muszą się tłumaczyć i wstydzić za zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, a jest to grono polityków młodego pokolenia, którzy chcieliby jeszcze robić karierę polityczna, a niekoniecznie chcieliby być zamknięci do szafy, z której już nigdy nie wypłyną na szersze wody, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby po wyborach do europarlamentu, a przed wyborami prezydenckimi, coś na prawicy się utworzyło. I układa mi się to w jedną całość. Patryk Jaki próbuje się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby prezes go zauważył - dodał Trela. - Nawet bym się nie zdziwił, gdyby ten atak był ustalony z tymi dinozaurami politycznymi od Jarosława Kaczyńskiego, typu Terlecki, Kamiński, Brudziński, żeby wypuścić Jakiego na Morawieckiego i zobaczyć, co się będzie działo - ocenił gość programu "Tłit". - Jak ta rozgrywka na prawicy może się skończyć? - pytał prowadzący program. - To wszystko zależy od wyników wyborów do samorządu i europarlamentu. Jeżeli PiS się pogrąży, przegra te wybory, to pewnie po 9 czerwca, a najpewniej po wakacjach, zobaczymy nowy twór na prawicy - ocenił poseł Tomasz Trela.

