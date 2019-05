Patryk Jaki: nożownik z Buska-Zdroju odpowie za usiłowanie zabójstwa

Wobec mężczyzny, który zaatakował nożem policjanta w Busku-Zdroju, zastępca prokuratora generalnego zakwalifikował czyn jako usiłowanie zabójstwa - zakomunikował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

- Żarty się skończyły i żadne zdjęcie z przeszłości, sprzed wielu lat mu nie pomoże w tym, że będzie traktowany pobłażliwie. Pokażemy, że atak na policjanta to jest atak na polskie państwo i na pewno wiele lat spędzi w więzieniu - powiedział Patryk Jaki w Polsat News.

- Jedno jest pewne - za każdym razem, kiedy ktoś tak będzie się zachowywał, to czeka go stanowcza kara i my już tego przypilnujemy - dodał.