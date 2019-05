Atak nożownika w Busku-Zdroju. Dwa razy dźgnął policjanta w plecy

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę tuż przed południem przed jednym ze sklepów w Busku-Zdroju. Mężczyzna najpierw groził kobiecie, a następnie zaatakował policjantów. Jeden z funkcjonariuszy został dwukrotnie dźgnięty nożem – ustaliła Wirtualna Polska.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:30 przy ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju. – Otrzymaliśmy informację, że ktoś grozi nożem klientce w sklepie. Wysłani na miejsce policjanci zauważyli na ulicy mężczyznę, który odpowiadał rysopisem człowiekowi ze zgłoszenia. Gdy podjęli interwencję, ze sklepu wyszedł drugi mężczyzna i rzucił się na funkcjonariusza. Dwukrotnie dźgnął go nożem w plecy – mówi nam asp. Tomasz Piwowarski z policji w Busku Zdroju.