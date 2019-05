Po ataku w Busku-Zdroju. Szydło do Gowina: żądam wyjaśnień

"Żądam wyjaśnień od wicepremiera Jarosława Gowina i posła PiS Michała Cieślaka na temat człowieka, który zaatakował policjantów w Busku-Zdroju i powoływał się na współpracę z Cieślakiem" - napisała na Twitterze wicepremier Beata Szydło.

Internetowy apel Szydło do Gowina nie mógł pozostać bez komentarzy. "No to grubo, jeden wicepremier żąda publicznie od drugiego wyjaśnień. Państwo z dykty" - stwierdził Stanisław Tyszka z Kukiz'15.