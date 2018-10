Patryk Jaki ma żal do ludzi ze swojego obozu. "Próbują szukać dziury w całym"

- Niektórzy eksperci w naszym obozie tworzą sztuczne podziały - uważa Patryk Jaki. Wiceministrowi sprawiedliwości nie podobała się publiczna krytyka ze strony m.in. Adama Bielana, który nie wierzył w jego zwycięstwo w wyborach.

Patryk Jaki uważa, że to m.in. taśmy Morawieckiego przeszkodziły mu w osiągnięciu lepszego wyniku (East News, Fot: Foto Olimpik/REPORTER)

- Ja z kolei natrafiłem na ścianę i nie miałem żadnego wpływu na to, jak manipulował taśmami Onet oraz nic nie mogłem zrobić w kwestii manipulacji TVN Polexitem. To te kwestie, które zrujnowały pół roku naszej pracy - powiedział w rozmowie z portalem wpolityce.pl Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości po przegranych wyborach ma żal m.in. do Adama Bielana, który radził by "zbytnio nie inwestować w Warszawę medialnie i politycznie, bo to będzie na końcu miało gorzki smak".

- Publiczne krytykowanie mnie przez kolegów z naszego obozu jest bardzo nie w porządku. Myślę, że tu powinna nastąpić jakaś refleksja. Co to znaczy, że ktoś nie inwestował w Warszawę? Czy to oznacza, że zarzuca nam się, że cokolwiek robiliśmy? - pytał Jaki.

Patryk Jaki chce współpracować z Solidarną Polską

I zauważył, że Zjednoczona Prawica "przegrała w miastach i to niemal we wszystkich". - To może należało wystawić Adama Bielana lub prof. Waldemara Palucha? Na 100 proc. wygraliby - ironizował.

- Mam żal tylko do ludzi z naszego obozu, którzy dzisiaj i to publicznie, zamiast wykorzystać potencjał warszawskich wyborów, próbują szukać dziury w całym. To bardzo przeszkadza. Przecież o głosy wciąż walczą kandydaci Zjednoczonej Prawicy. Niektórzy eksperci w naszym obozie tworzą sztuczne podziały - stwierdził.

Jaki uznał, że jego zespół "zrobił kawał dobrej roboty". - Szkoda, że są ludzie, którzy pragną to zniszczyć - powiedział. Wiceminister sprawiedliwości potwierdził, ze wraca do pracy w resorcie oraz komisji weryfikacyjnej. Nadal chce też współpracować z Solidarną Polską.

