Patryk Jaki coraz bliżej startu w wyborach do europarlamentu

Patryk Jaki daje do zrozumienia, że swoją polityczną karierę będzie kontynuował w Brukseli. Jak przekonuje, nie rozważałby startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale jako że odbywają się one tuż przed wyborami krajowymi, to "chciałby pomóc".

Decyzja o starcie Patryka Jakiego w wyborach do europarlamentu ma zapaść w marcu (Agencja Gazeta, Fot: Patryk Jaki)

Wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z telewizją wPolsce.pl przekonywał, że cały czas chce "pracować dla ludzi". Jaki zwrócił uwagę, że wielu polityków jest aktywniejszych w europarlamentarnych niż w sejmowych ławach.

- Ponieważ Parlament Europejski zyskuje coraz większe znaczenie, a tam też toczy się tam walka (...) o świat wartości, a ja mam w sobie jeszcze siłę i chcę się o to bić. Chcę się bić o to, żeby katolicy nie byli traktowani jak gorsza kategoria ludzi w Europie, tak jak próbuje się to robić w Warszawie - powiedział Patryk Jaki.

Decyzja w marcu

Były kandydat na prezydenta stolicy zdradza, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do startu w wiosennych wyborach, ale deklaruje, że "chciałby pomóc". Jak przekonuje, nie rozważałby startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale jako że odbywają się one tuż przed wyborami krajowymi, to jego decyzja może być inna.

- Dalej chcę pomagać obozowi Zjednoczonej Prawicy w zwycięstwach, bo tylko to jest gwarancją tego, że Polska będzie się zmieniała - zaznaczył. Jaki zapowiedział, że decyzja o jego ewentualnym starcie zapadnie zapewne w marcu. Jaki nie zaprzeczył, że rozmawiał już na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim.

- (...) ja i mój zespół mamy siłę, chcemy walczyć o to, żeby Polska była silniejsza, nie chcemy dopuścić Platformy, PO-KO do władzy. Wiem, że wybory do PE będą miały szczególne znaczenie ze względu na kalendarz wyborczy - dodał Patryk Jaki.