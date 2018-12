Jednoznaczny komentarz Jakiego o Gersdorf. I prezes ma powód do satysfakcji

- Po podpisaniu przez prezydenta ustawy, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest Małgorzata Gersdorf - oznajmił Patryk Jaki.

- Jeśli trzeba się wycofać, wycofujemy się. Osobiście głosowałbym za tymi ustawami, bo uważam, że były to dobre, potrzebne rozwiązania, ale że inni uważają inaczej i musieliśmy się wycofać - ok. Sukcesem jest to, że część naszych rozwiązań weszła w życie, i to, że potrafimy osiągać kompromis - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski w programie "Tłit". Dopytywany o przeprosiny dla prof. Małgorzaty Gersdorf, dodał: "To była dyskusja polityczna, która miała doprowadzić do dobrych rozwiązań".