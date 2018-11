Patryk Jaki: Gersdorf nie jest I prezesem SN

- Ja uważam, że są tacy sędziowie, którzy powinni przeprosić ludzi. My nie jesteśmy - władza nie jest od tego, żeby wzajemnie się przepraszać - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, pytany czy przeprosi sędziów, którzy zostali w jakiś sposób poniżeni, obrażeni, a dzisiaj wracają do Sądu Najwyższego.

Pytany o to kim jest obecnie Małgorzata Gersdorf, odpowiedział: "uważam, że nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego". - Jeżeli prezydent podpisze ustawę, to się zmieni - tłumaczył. Gdy prowadzący przypomniał, że senator PiS Maria Koc w piątek przywitała Gersdorf w Izbie Wyższej jako właśnie prezes SN. - Tu pewnie byłbym w sporze z panią senator - odparł gość RMF FM.

- Nie wykluczam takiego rozwiązania - odpowiedział Jaki pytany o ewentualny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W internetowej części rozmowy ocenił, że "być może trzeba będzie powalczyć również tutaj, w Warszawie, również o to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik". - Jestem gotowy do takiego wyzwania, jeżeli takie wyzwanie by się pojawiło - zadeklarował dodając, że wie, że "w polityce jest tak, że raz się jest na wozie, raz pod wozem. A wygrywają ci, którzy potrafią przetrwać ten okres 'pod'".