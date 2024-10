Partia Razem już nie tak razem. Decyduje się przyszłość ugrupowania

Partia Razem na rozdrożu. Zdecyduje październikowy kongres

Wszystko przez to, że przedstawiciele partii Razem, stanowiącej część klubu parlamentarnego Lewicy, nie weszli do rządu. Zdecydowali, że skoro koalicja pod wodzą Donalda Tuska nie daje gwarancji na realizację choćby części z ich postulatów, to nie będą jej wspierać.