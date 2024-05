Parafianie zebrali ponad 100 tys. zł. Proboszcz zniknął. Pieniądze też

Konflikt z kurią w Pelplinie?

Pojawiły się doniesienia na temat konfliktu z kurią w Pelplinie. - Jednego razu, to było na początku, kiedy dopiero zaczynaliśmy prace w lesie, powiedział mi, że biskup Ryszard Kasyna, gdy się dowiedział o naszej inicjatywie, zapowiedział, że pieniądze ze sprzedaży drewna trafią do kurii w Pelplinie. Ksiądz Robert był zdenerwowany, załamany. Ja mu powiedziałem, że jeśli tak ma być, to ja natychmiast się z tego wycofuję - przekazał stacji jeden z mieszkańców.