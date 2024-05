Kosztowny spacer z psem. Nawet 5 tys. zł mandatu

Sprzątanie po psie. 500 zł mandatu

Obowiązkiem właścicieli psów jest również sprzątanie po nich. Osoby, które nie stosują się do niego, mogą zostać ukarane mandatem w wysokości do 500 złotych lub naganą. Wskazuje na to art.145 Kodeksu wykroczeń. Dodatkowo kwestię nakazu zbierania nieczystości po czworonogu regulują inne przepisy - m.in. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.