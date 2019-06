Parada Równości 2019. Internauci oburzeni tęczową "mszą"

Tęczowy ornat, durszlak na głowie i logo Parady Równości. W takich okolicznościach była koncelebrowana msza w centrum Warszawy. Choć prezydent stolicy apelował o szacunek dla wiary i tradycji, część internautów przekonuje, że ich uczucia zostały obrażone.

Parada Równości 2019. "Prowokowanie ludzi"

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin zastanawiał się "co na to prezydent Warszawy". Polityk nawiązał do podobnego wydarzenia z Marszu Równości w Gdańsku. "Przecież to jest nabożeństwo! Co w tym obraźliwego? Że to nie kościół jedynie słuszny robi??" - pyta Bartek Piotrowski.