Papież przyjedzie do Kijowa? "Rosja zrobi wszystko, by podróż była niemożliwa"

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz ocenił, że władze Rosji "zrobią wszystko", by uniemożliwić podróż papieża Franciszka do Kijowa. - Pod względem militarnym nie zrobią niczego, ale boją się i uczynią wszystko, by sprawić, aby stała się ona niemożliwa - powiedział włoskiej agencji Adnkronos.