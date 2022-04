Wojna w Ukrainie. Study of War: obrońcy Mariupola zostali zamknięci w dwóch kotłach

Trwa 47. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według analiz think tanku Study of War, ukraińscy obrońcy Mariupola zostali odizolowani przez Rosjan w dwóch kotłach. Jak podają Siły Powietrzne Ukrainy, w niedzielę Rosjanie stracili kolejnych 11 maszyn, w tym cztery helikoptery. - To, że wróg wycofał się spod Kijowa, nie oznacza, że zrezygnował z chęci zdobycia stolicy - ostrzegł mer miasta Witalij Kliczko w rozmowie z amerykańską telewizją ABC. Bilans ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału dworca w Kramatorsku wzrósł do 57. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.