Papież Franciszek przemówił do Rosjan. Zboże nie powinno być bronią wojenną

- Starość nie tylko traci swoją godność, lecz wręcz wątpi się, czy zasługuje na to, by trwała. Dlatego wszyscy mamy pokusę, by ukrywać naszą kruchość, naszą chorobę, wiek, starość, ponieważ obawiamy się, że są one przedsionkiem do utraty godności - dodał Franciszek.