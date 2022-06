Putin szykuje "niesamowity krok"? Ekspert o poważnym zagrożeniu

We wtorek wieczorem prof. Iwanow był gościem programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. - Jeśli będziemy prowadzić politykę nienawiści, to skończy się to również dla nas bardzo źle, bo na fali tej nienawiści Putin, który działa w tej wojnie zupełnie nieprzewidywalnie i absolutnie nielogicznie, może coś wymyślić. Nie wiadomo, jaki będzie to krok - powiedział.